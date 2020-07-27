15 августа Псковская область отчитается по нацпроектам в Минфине

11:59, 27 июля 2020, ПАИ

Псковская область отчитается по нацпроектам в Минфине 15 августа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания по нацпроектам 27 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Правительство скорректирует национальные проекты в соответствии с перспективными направлениями, изложенными в указе о национальных целях развития России до 2030 года, который подписал Владимир Путин.

«15 числа начинается защита регионами нацпроектов в Минфине», - напомнил губернатор, добавив, что времени мало и нужно начинать активную работу, анализировать текущие мероприятия и поднять все обращения граждан.

Главной задачей, по словам главы региона, является включение максимального количества мероприятий.

«Нужно показать их значимость для жителей Псковской области и получить на них финансирование», - добавил Михаил Ведерников.

В течение двух недель губернатор поручил сформировать по направлениям предложения, которые утвердят и будут отстаивать их в правительстве.