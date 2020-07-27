3 633 человека заболели коронавирусом в Псковской области
В Псковской области коронавирусом заразились 3 633 человека. Такие данные приводит официальный telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
За сутки коронавирусом в регионе заразились 15 человек. Общее количество заразившихся достигло 3 633. Умерло 52 человека, выздоровело 2 453.
Статистика по районам: Псков – 1111, Великие Луки – 736, Бежаницкий район – 47, Великолукский район – 180, Гдовский район – 79, Дедовичский район – 49, Дновский район – 105, Красногородский район – 34, Куньинский район –31, Локнянский район – 12, Невельский район – 124, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 65, Опочецкий район – 40, Островский район – 258, Палкинский район – 47, Печорский район – 41, Плюсский район – 98, Порховский район – 144, Псковский район – 291, Пустошкинский район – 7, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 18, Себежский район – 23, Стругокрасненский район – 41, Усвятский район – 19.