Кадастровая палата по Псковской области примет участие в экологической акции

12:25, 27 июля 2020, ПАИ

В экологической акции примет участие кадастровая палата Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты по Псковской области.

3 августа 2020 года с 14:00 до 17:00 пройдёт масштабная экологическая акция Федеральной кадастровой палаты «Сохраним родной край». Сотрудники учреждения проведут уборку набережной реки Псковы в районе Любятово. Собранный прибрежный мусор будет рассортирован и отправлен на переработку.

В акции участвуют сотрудники Кадастровой палаты во всех регионах России. В рамках акции «Сохраним родной край» с июля по август сотрудники Кадастровой палаты будут проводить уборку и очистку природных, природоохранных и прибрежных зон водных объектов десятков населенных пунктов.

Всего в акции примет участие более 10 сотрудников Кадастровой палаты по Псковской области.

Кадастровая палата приглашает всех желающих объединиться для полезного дела и примкнуть к акции «Сохраним родной край». Волонтёрам будет предоставлен весь необходимый инвентарь для уборки. Акция будет проходить при соблюдении всех возможных противокоронавирусных мер.

Место встречи - набережная реки Псковы в районе Любятово, улица Николая Васильева.