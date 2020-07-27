«В Сочи яблоку негде упасть!» - семья Антона Шипулина заразилась коронавирусом

13:00, 27 июля 2020, ПАИ

Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Государственной Думы Антон Шипулин рассказал, что его семья заболела коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам в своем Instagram.

Антон Шипулин рассказал, что его жена Луиза вместе с детьми и тещей отдыхали в Сочи, сам же он остался работать в Москве и навещал семью только в выходные дни.

«Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слёг я, следом — теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех, кроме Димы, врачи диагностировали COVID-19», - поделился Шипулин.

Антон Шипулин и его дочь Мира переносят инфекцию в легкой форме, находясь на самоизоляции. Супругу биатлониста госпитализировали.

В связи с этим депутат обратился к россиянам и призвал людей быть осторожнее и по возможности не выезжать на курорты, пока не миновала опасность.

«Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще, лучше побыть дома. Берегите себя!» - обратился он.