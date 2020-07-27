В Пскове открылась фотовыставка «На передовой» о героях пандемии

14:15, 27 июля 2020, ПАИ

В Псковском торговом центре «Империал» заработала фотовыставка, организованная в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Об этом сообщается в Instagram псковского отделение Общероссийского народного фронта.

В экспозицию вошли фотографии людей, которые боролись с коронавирусом и помогали людям в период пандемии. «Это волонтеры, медицинские работники, ученые-медики и все неравнодушные жители страны, которые стали героями нашего времени», - говорится в описании.

Фотографии были сделаны в рамках фотопроекта «На передовой». Его инициаторами стали фотографы из Новосибирска и Москвы, которые снимали людей, находящихся в «красной зоне» инфекционных больниц, волонтеров и врачей.