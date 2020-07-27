Иван Грибов: В Псковской области не агрессивное информационное поле

15:26, 27 июля 2020, ПАИ

Новый прокурор Псковской области Иван Грибов отметил, что в Псковской области не агрессивное информационное поле. Об этом он рассказал в интервью в эфире ПАИ-livе 27 июля.

Иван Грибов рассказал, что знал о том, что является кандидатом на должность прокурора Псковской области и отметил, что успел прочитать информацию о регионе, посмотреть его местоположение.

«Затем вышел указ президента о том, что я назначен на должность и нужно готовиться к переезду», - отметил Иван Грибов.

Также прокурор отметил, что информационное поле в Псковской области не агрессивное.

«Я в разных регионах был, бывают и агрессивные ситуации, - отметил Грибов. – Регион своеобразный, приграничная территория всегда будет накладывать отпечаток на характере людей и их мировоззрении».