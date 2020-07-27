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Общество

Прокурор Псковской области готов ответить на интересующие журналистов вопросы

На интересующие вопросы журналистов готов ответить новый прокурор Псковской области Иван Грибов. Об этом он рассказал во время интервью в эфире ПАИ-livе 27 июля.

«На официальных мероприятиях предпочитаю говорить о проблемах, которые есть, - отметил прокурор. – Мы даём официальную информацию, а неофициальной частью пресс-конференций и встреч с журналистами является то, что журналисты могут задать любой интересующий вопрос».

По словам Ивана Грибова, острых проблем в Псковской области пока что обозначено не было.

«В генеральной прокуратуре будет полугодовое подведение итогов со всеми прокурорами страны, и мы сможем увидеть проблемы и по нашему региону и задачи, на которых нужно будет заострять внимание», - подчеркнул Иван Грибов.

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