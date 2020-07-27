Псковская прокуратура готова реагировать на обращения в соцсетях

15:50, 27 июля 2020, ПАИ

Прокуратура Псковской области готова реагировать на обращения жителей региона в соцсетях, сообщение может быть воспринято надзорным органом как сигнал к проверке. О принципах взаимодействия с гражданами в социальных сетях рассказал новый прокурор Псковской области Иван Грибов в эксклюзивном интервью ПАИ-live 27 июля.

Прокурор пояснил, что форма ответов ведомства строго регламентирована, дать небольшой комментарий по вопросу прокуратура не может, но может инициировать проверку по факту обращения. «Если человек напишет на личную страницу в соцсети, это будет рассмотрено», - отметил Иван Грибов.

Также гость программы отметил, что на новой должности он охватывает более широкий спектр вопросов, так как ранее являлся заместителем прокурора и решал задачи определенного направления.

Иван Грибов уже провел встречи с представителями правоохранительных органов и присутствовал на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым и силовиками Псковской области. Прокурор региона отметил, что еще не много общался с губернатором, но подход главы области к преображению и благоустройству региона ему нравится.