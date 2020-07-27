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Общество

Пешеходные дорожки начали делать в строящемся Петровском парке в Великих Луках

Фото: газета «Великолукская правда Новости».

В Великих Луках начали делать пешеходные дорожки в строящемся Петровском парке. Первая бригада начала укладку брусчатки, пишет газета «Великолукская правда Новости».

«Брусчатка будет двух видов – серая и с красным обрамлением. Плитка будет уложена на площади общим объемом около 4 тыс. кв. м. Эти работы планируется завершить к 1 сентября. Чтобы успеть к этому сроку, каждой бригаде нужно будет в одну смену уложить по 100 кв. м. брусчатки», – рассказал первый заместитель главы администрации города Юрий Власюк.

газета «Великолукская правда Новости».

Тропинки будут устроены по лучевой системе. От центральной площадки будут идти тропинки, которые будет шесть. Работы ведутся по графику. Параллельно на объекте ведется штукатурка летней эстрады, а также заливка ее крыши.

Кроме того, в парке были установлены все опоры освещения, а также завершено устройство дренажной системы.

После укладки брусчатки подрядчик переместит свои силы на устройство прилегающей территории, где будут места для сидения и крытая эстрада. А осенью приступит к озеленению парка.

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