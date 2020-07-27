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Данила Волков из Пскова примет участие в первенстве России по картингу

С 31 июля по 2 августа в Рязани пройдет первенство России по картингу. Участие в нём примет псковский картингист Данила Волков, сообщил Псковскому агентству информации его отец Сергей Волков.

Данила Волков будет единственным представителем Псковской области на соревновании. Соревнование проводит Российская автомобильная федерация. Оно пройдёт на трассах автоспортивного комплекса «Атрон». В прошлом году Данила Волков стал победителем окружного первенства по картингу. Также он является обладателем ряда коммерческих кубков. Стоит отметить, что Данила Волков ведёт на YouTube свой канал, где не только выкладывает оффлайн-видео о своей гоночной жизни, но и ведёт стримы компьютерных гонок.

Наставником 11-летнего спортсмена является петербургский специалист Борис Сокол, первый тренер россиянина Роберта Шварцмана, являющегося в этом сезоне лидером международной серии «Формула-2».

«Мы прямо сейчас подъезжаем к Рязани, будем ставить свою палатку и готовиться к гоночной программе. Погода здесь дождливая, – рассказал Сергей Волков. – Настроение боевое, но из-за отсутствия спонсоров, цель пока на России – только участие и опыт. Пилот у нас первоклассный, самообучаемый, но моторы у соперников на порядок быстрее. Мы что смогли – сделали с технической части, а дальше пилот проработает».

6 мая Данила Волков стал гостем проекта ПАИ #СтаньСильнееПокаДома. 

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