Псковичам предлагают поучаствовать в обсуждении проектов формирования современной городской среды

16:07, 27 июля 2020, ПАИ

В Пскове проходит общественное обсуждение проектов изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова предлагает гражданам, организациям и общественным объединениям принять участие в обсуждении проектов. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте администрации города Пскова.

Общественное обсуждение завершится 13 августа.

Направить свои замечания инициативные жители города могут письмом по адресу: 180004, Псков, улица Яна Фабрициуса, 6 или в электронной форме (в формате PDF) по адресу: ugh@pskovadmin.ru.

Также изменения внесут в постановление администрации города Пскова от «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2018 - 2022 годы».

