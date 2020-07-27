Руслан Шамилов: Мог поступить лучше во втором раунде

16:16, 27 июля 2020, ПАИ

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов, первый мастер спорта по смешанным боевым единоборствам из Псковской области выступил 25 июля на турнире ММА Серия-11 в Санкт-Петербурге в главном бою. Судейским решением он уступил Владимиру Васильеву.

Свой прошлый поединок на профессиональном ринге Руслан Шамилов проводил больше года назад. Однако, несмотря на простой организаторы доверили Руслану и его противнику главный бой очередного вечера. Соревнование проходило в Санкт-Петербурге в помещении без зрителей.

«Простой, конечно, наложил свой отпечаток, тонуса ринга немного не хватило для победы, – рассказал Псковскому агентству информации Руслан Шамилов. – Без зрителей, конечно, тоже немного не так, но это на результат точно не повлияло. Я знал, что меня поддерживают за телеэкранами, а на ринге есть только я, соперник и подсказки тренера».

Руслан Шамилов, чей рекорд до этого поединка оставлял шесть побед при одном поражении, становился неоднократным чемпионом Псковской области и СЗФО, выигрывал бронзовую медаль на чемпионате России, а также выигрывал первый чемпионат страны среди студентов по ММА. В профессионалах обратил на себя внимание, нокаутировав на турнире M-1Global в Хельсинки непобежденного на тот момент Мозеса Муриетту (5-0), а также «кровавой рубкой» с Денисом Тюлюлиным. Единственное поражение Руслан Шамилов потерпел от опытного испанца Энока Солвеса Торреса в бою за свой первый профессиональный пояс в среднем весе.

Своему сопернику Владимиру Васильеву, представляющему питерским клуб «Сечь» Шамилов, который выступает за «Центр ММА Великие Луки» (тренер – Андрей Ткаченко), выражал перед боем уважение. Да и на ринге Васильев (ему 20 лет, Шамилову – 24) показал, что совсем не мальчик.

«План на поединок состоял в том, чтобы сначала прощупать соперника, а потом постараться форсировать бой. В третьем раунде у меня это получилось, а во втором зря я ввязался в партер, надо было оставаться в стойке, – объяснил Руслан Шамилов.

Как итог – судейское решение не в пользу Руслана. Первый и второй раунд судьи отдали Васильеву. Сейчас Руслан Шамилов находится уже в Великих Луках, восстанавливается после поединка и надеется на то, что больше таких длительных простоев у него в карьере не будет.