В конце августа в Пскове состоится официальное открытие музыкальной школы №1

16:40, 27 июля 2020, ПАИ

Официальное открытие музыкальной школы №1 запланировано на конец августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

27 июля проконтролировал и оценил результаты выполненных ремонтно- реставрационных работ музыкальной школы №1 имени Н.А. Римского-Корсакова глава администрации Александр Братчиков. В мероприятии также приняли участие его заместители Валентина Зубова, Александр Коновалов, директор школы Наталья Архипова и представители подрядной организации.

Директор школы провела присутствующим экскурсию по зданию. В рамках ремонтно- реставрационных работ обновлена внутренняя отделка, отреставрированы переплеты и форточки окон, уложен дубовый паркет, обновлена лепнина в интерьерах, двери украшены капителями, установлены хрустальные люстры.

Все внутренние помещения полностью оборудованы, оснащены музыкальными инструментами и мебелью, в их числе: большой концертный зал, классы гусляров, скрипачей, пианистов, залы для ансамблевых и индивидуальных занятий, административные помещения, комната для преподавательского состава.

Помещение библиотеки выполнено в едином стиле с другими пространствами.

Малый камерный зал для выступлений имеет выдвижной экран, 80 раскладных стульев, проведённый свет и закупленные колонки с микрофонами.

«Объект готов на 99%, осталось доделать лишь небольшие нюансы. Планируем, что объект будет введен в эксплуатацию в начале следующего месяца. Официальное открытие с программой и приглашенным музыкальным сообществом запланировано на 3 неделю августа», - рассказал Александр Братчиков.

На ремонт и оснащение музыкальной школы выделено 140 млн рублей из резервного фонда правительства РФ.