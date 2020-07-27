ВИДЕО: В Великих Луках на пешеходном переходе сбили десятилетнюю девочку

17:12, 27 июля 2020, ПАИ

33-летняя водитель «Мицубиси Аутлендер» сбила на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, въехала в два автомобиля и спровоцировала столкновение еще с одним. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель Mitsubishi Outlander на перекрестке, не соблюдая дистанцию до впереди идущего автомобиля «Форд Фокус», под управлением 28-летнего жителя Новосокольнического района, совершила с ним касательное столкновение.

После этого «Мицубиси» отбросило на пешеходный переход, автомобиль совершил наезд на десятилетнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой. Ребёнок переходил проезжую часть, ведя велосипед рядом с собой в соответствии с правилами дорожного движения.

Затем «Мицубиси» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Citroen C4, который, в свою очередь, от удара откинуло в стоящую назад «Киа Спортадж».

В результате ДТП – десятилетняя девочка и водитель Citroen C4 получили ушибы.

Как сообщили в ведомстве, водитель Мицубиси находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка

Фото с места происшествия>>>.