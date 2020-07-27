Жительница Псковского района лишилась автомобиля из-за долгов

16:58, 27 июля 2020, ПАИ

Из-за долгов жительница Псковского района лишилась автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Судебные приставы Псковского района арестовали автомобиль должницы за неуплату задолженности свыше 400 тысяч рублей. Тогда судебные приставы ограничили женщине выезд за границу, ввели запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом. Однако это не сподвигло должницу оплатить долг.

В результате судебным приставом было принято решение подвергнуть описи и аресту её транспортное средство Hyundai i40 VF, стоимость которого могла возместить все долги.

Автомобиль был арестован и изъят на эвакуаторе у автовладелицы.

Если в ближайшее время гражданка не погасит задолженность в полном объеме, автомобиль будет реализован на торгах. Денежные средства от реализации автомобиля на торгах будут направлены на погашение задолженности.