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Общество

Останки 54 красноармейцев перезахоронили в Псковском районе

27 июля в Псковском районе у мемориала воинской славы «Жидилов Бор» состоялась церемония перезахоронения останков красноармейцев, погибших на территории Псковского региона в годы Великой Отечественной войны.  

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», поисковики нашли в этом году останки 54 павших воинов и увековечили имена пяти человек. Родственники двух бойцов, имена которых были установлены, присутствовали на церемонии перезахоронения.

После церемонии перезахоронения павших защитников Отечества к присутствующим на памятном митинге обратилась глава Псковского района Наталья Федорова. «Мы должны быть благодарны наши предкам за то, что живём в мире. Сегодня мы понимаем, насколько это важная ценность, самое главное – мир! От всей души поздравляю всех жителей Псковского района с Днём освобождения. Мира вам, дорогие земляки, и крепкого здоровья», – сказала она.

«76 лет назад ценой огромных усилий и беспримерного героизма советских воинов Псковский район был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на все ужасы того страшного и жестокого времени, наши отцы, матери, деды и прадеды отстояли нашу землю, а затем, преодолевая неимоверные трудности, возродили её к жизни. Прошло 76 лет, а нам по-прежнему больно и горько от этих потерь. Мы всегда будем помнить о тех, кто отдал свои жизни за нашу возможность свободно жить, мирно работать и растить детей», – подчеркнул секретарь районного отделения партии Андрей Неофитов.

Мемориал воинской славы «Жидилов Бор» в Псковском районе создан в 2000 году. В 2009 году здесь установлена часовня в память обо всех защитниках Отечества. В братской могиле в Жидиловом Бору покоится свыше тысячи советских воинов, найденных поисковиками вблизи немецкой оборонительной линии «Пантера», за прорыв которой велись жестокие бои.

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