0
19:00
Великолучанка просит спилить берёзу под окном своей квартиры
18:33
ВИДЕО: Нина Черемисина принимает поздравления с юбилеем Олимпиалы-80
18:09
190 заявлений поступило от абитуриентов в Великолукскую академию физкультуры и спорта
17:11
Более 3 500 заявлений от абитуриентов со всей России подано в ПсковГУ
17:02
Комитет по культуре выразил соболезнования по поводу смерти Марины Гриневич
16:49
20 тысяч рублей предлагает псковский блогер за информацию о разграбивших его пасеку
16:40
В конце августа в Пскове состоится официальное открытие музыкальной школы №1
Еще новости
Общество

Псковичи собрали необходимую сумму на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой

Фото: "Детский фонд".

На реабилитацию 7-летней Насти Андреевой псковичи собрали необходимую сумму. Сбор средств был закрыт, сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

В рамках программы «Дети-инвалиды» Псковского областного отделения Российского детского фонда завершился сбор средств на помощь 7-летней Насте Андреевой из Пскова. У девочки ДЦП, и в своём возрасте она не может самостоятельно ходить. Чтобы поставить ребёнка на ноги, требуется реабилитация стоимостью более 100 тысяч рублей.

Часть средств родители смогли собрать самостоятельно. Остаток средств в размере 86 800 рублей удалось собрать при помощи неравнодушных людей.

Теперь у Насти появилась возможность пройти столь важный для её здоровья курс реабилитации в местном реабилитационном центре. С девочкой будут заниматься логопед-дефектолог, специалист ЛФК, массажист, кроме этого, Настю ждут физиопроцедуры и светотерапия.

«В сборе средств приняли участие около 50 благотворителей. Суммы были самые разные: от 50 до 20 000 рублей! Это ещё раз подтверждает, что любой вклад важен!» - прокомментировала заместитель председателя Псковского детского фонда Юлия Колесова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Великолучанка просит спилить берёзу под окном своей квартиры
27 июля 2020
Великолучанка просит спилить берёзу под окном своей квартиры
ВИДЕО: Нина Черемисина принимает поздравления с юбилеем Олимпиалы-80
27 июля 2020
ВИДЕО: Нина Черемисина принимает поздравления с юбилеем Олимпиалы-80
190 заявлений поступило от абитуриентов в Великолукскую академию физкультуры и спорта
27 июля 2020
190 заявлений поступило от абитуриентов в Великолукскую академию физкультуры и спорта
Более 3 500 заявлений от абитуриентов со всей России подано в ПсковГУ
27 июля 2020
Более 3 500 заявлений от абитуриентов со всей России подано в ПсковГУ
Комитет по культуре выразил соболезнования по поводу смерти Марины Гриневич
27 июля 2020
Комитет по культуре выразил соболезнования по поводу смерти Марины Гриневич
20 тысяч рублей предлагает псковский блогер за информацию о разграбивших его пасеку
27 июля 2020
20 тысяч рублей предлагает псковский блогер за информацию о разграбивших его пасеку
В конце августа в Пскове состоится официальное открытие музыкальной школы №1
27 июля 2020
В конце августа в Пскове состоится официальное открытие музыкальной школы №1
Стартовала продажа билетов на поезд Псков – Евпатория
27 июля 2020
Стартовала продажа билетов на поезд Псков – Евпатория

Идет загрузка...