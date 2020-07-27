Псковичи собрали необходимую сумму на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой

17:41, 27 июля 2020, ПАИ

На реабилитацию 7-летней Насти Андреевой псковичи собрали необходимую сумму. Сбор средств был закрыт, сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

В рамках программы «Дети-инвалиды» Псковского областного отделения Российского детского фонда завершился сбор средств на помощь 7-летней Насте Андреевой из Пскова. У девочки ДЦП, и в своём возрасте она не может самостоятельно ходить. Чтобы поставить ребёнка на ноги, требуется реабилитация стоимостью более 100 тысяч рублей.

Часть средств родители смогли собрать самостоятельно. Остаток средств в размере 86 800 рублей удалось собрать при помощи неравнодушных людей.

Теперь у Насти появилась возможность пройти столь важный для её здоровья курс реабилитации в местном реабилитационном центре. С девочкой будут заниматься логопед-дефектолог, специалист ЛФК, массажист, кроме этого, Настю ждут физиопроцедуры и светотерапия.

«В сборе средств приняли участие около 50 благотворителей. Суммы были самые разные: от 50 до 20 000 рублей! Это ещё раз подтверждает, что любой вклад важен!» - прокомментировала заместитель председателя Псковского детского фонда Юлия Колесова.