О формате школьного обучения с 1 сентября рассказал глава Минпросвещения

18:05, 27 июля 2020, ПАИ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о формате школьного обучения с 1 сентября. По его словам, будущий год начнётся в традиционном формате, пишет РИА Новости.

Власти учтут все требования Роспотребнадзора и опыт проведения ЕГЭ в период пандемии. Глава ведомства отметил, что сдача экзаменов прошла во всех регионах и не привела к новым вспышкам заражения коронавирусом.

«Время проведения экзамена было выбрано очень удачно», - сказал министр.

По состоянию здоровья покинули экзамен более четырех тысяч выпускников школ, но существенного роста по сравнению с прошлым годом по этому показателю не отмечается.

«Ежегодно у нас такие случаи бывали, что выпускнику становилось плохо, он обращался в медпункт, составлялся протокол и пересдавал экзамен в резервные дни», - отметили в ведомстве.