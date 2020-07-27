190 заявлений поступило от абитуриентов в Великолукскую академию физкультуры и спорта

18:09, 27 июля 2020, ПАИ

190 абитуриентов подали заявления на поступление в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта. Актуальные данные о приёмной кампании 2020 года на сегодняшний день Псковскому агентству информации сообщили в спортивном вузе.

По словам ответственного секретаря приёмной комиссии Ирины Филиной, приёмная кампания стартовала 20 июня, заявления принимаются до 10 августа. Всего вакантно 127 мест на очном отделении и 42 – на заочном. В настоящий момент подано 190 заявлений (150 и 40 заявлений соответственно).

После 10 августа абитуриентов ждут вступительные экзамены.