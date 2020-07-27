27 июля работники МФЦ отмечают профессиональный праздник

18:28, 27 июля 2020, ПАИ

Профессиональный праздник отмечают работники МФЦ 27 июля. Первый многофункциональный центр (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Пскове открылся 26 декабря 2013 года.

Сегодня, кроме трёх отделений МФЦ в Пскове, многофункциональные центры работают в 23 районах области.

«Ответственность, важность, сложность Вашей работы компенсируется уважительным и добрым отношением со стороны заявителей. Граждане идут к Вам за услугами государственных органов, и знают: МФЦ поможет!», - поздравила сотрудников Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг с профессиональным праздником кадастровая палата Псковской области.

Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» принят 27 июля в 2010 года.