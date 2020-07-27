Великолучанка просит спилить берёзу под окном своей квартиры
Берёзу под окном своей квартиры просит спилить великолучанка. Соответствующую просьбу местная жительница Алёна Смирнова разместила на сайте губернатора Псковской области.
Великолучанка рассказала, что переехала с семьёй в новую квартиру на третьем этаже по адресу улица Щорса, 9/3.
«Возле дома посажена берёза с нарушением СанПиНа, - рассказала Алёна Смирнова, добавив, что дерево расположено слишком близко. – Из-за этого во время сильного ветра ветки березы бьют по стеклу, а также затемняют комнату в солнечные дни. Также рядом ещё растут клён и рябина, также посаженные с нарушением норм СанПиНа».
Местная жительница отметила, что уже обращалась в управляющую компанию с просьбой спилить дерево или верхушку, но ничего предпринято не было.
«Прошу провести проверку и принять меры по моему обращению», - написала Алёна Смирнова.