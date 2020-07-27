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Общество

Великолучанка просит спилить берёзу под окном своей квартиры

Фото: Алёна Смирнова

Берёзу под окном своей квартиры просит спилить великолучанка. Соответствующую просьбу местная жительница Алёна Смирнова разместила на сайте губернатора Псковской области.

Великолучанка рассказала, что переехала с семьёй в новую квартиру на третьем этаже по адресу улица Щорса, 9/3.

«Возле дома посажена берёза с нарушением СанПиНа, - рассказала Алёна Смирнова, добавив, что дерево расположено слишком близко. – Из-за этого во время сильного ветра ветки березы бьют по стеклу, а также затемняют комнату в солнечные дни. Также рядом ещё растут клён и рябина, также посаженные с нарушением норм СанПиНа».

Местная жительница отметила, что уже обращалась в управляющую компанию с просьбой спилить дерево или верхушку, но ничего предпринято не было.

«Прошу провести проверку и принять меры по моему обращению», - написала Алёна Смирнова.

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