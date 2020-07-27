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Общество

Более 500 прыжков с парашютом в Псковской области выполнили военнослужащие

В Псковской области военнослужащие выполнили более 500 прыжков с парашютом. Военнослужащие подразделений спецназначения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, выполнили прыжки в ходе занятий по парашютно-десантной подготовке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Западного военного округа.

В рамках практических занятий военнослужащие прошли специальный курс обучения укладки парашютов Д-10, действия при возникновении нештатных ситуаций и особых случаев, выполнили подготовительные прыжки на специальном учебно-тренажерном комплексе.

Каждый из военнослужащих совершил десантирование с высоты от 600 до 900 метров не менее четырёх раз для закрепления навыков до автоматизма.

После совершения прыжка из вертолета Ми-8 группам спецназа предстояло осуществить сбор в указанной точке и совершить пеший марш по лесисто-болотистой местности, протяженностью более 5 километров, преодолеть засады и минно-взрывные заграждения условного противника.

Обучение военнослужащих занимаются опытные инструктора-наставники, многие из которых имеют боевой опыт. Всего, в практических занятиях по парашютно-десантной подготовке примет участие более 200 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.

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