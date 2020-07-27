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Общество

В 2020 году за нарушение правил проведения ЕГЭ было удалено 850 выпускников

В России 850 выпускников удалили с экзамена за нарушение правил проведения. Такие данные приводит Рособрнадзор.

Количество участников, удалённых с экзаменов за нарушения, практически на треть сократилось по сравнению с прошлым годом.

В основной период 2020 года за нарушение установленного порядка проведения экзаменов, в том числе наличие мобильных телефонов, шпаргалок, микрофонов, наушников и смарт-часов, было удалено 850 участников ЕГЭ (в 2019 году – удалено 1 208 человек).

«Полагаем, что значительное сокращение удалённых также связано с тем, что экзамены сдавались после того, как аттестаты уже были выданы, и наименее подготовленные выпускники в них не участвовали», - прокомментировал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Досрочно по состоянию здоровья экзамен завершили 4 404 участников (в 2019 году – 4 153).  473 человека не было допущено в экзаменационные пункты по состоянию здоровья. Все они были перерегистрированы на сдачу экзаменов в резервные дни.

«В этом году для нас было важно сохранить объективность проведения экзаменов. Для мониторинга хода ЕГЭ в регионы выезжали федеральные эксперты и 2 788 федеральных общественных наблюдателей. Было усилено онлайн-наблюдение, его осуществляли в этом году 1364 онлайн-наблюдателя», - рассказал Анзор Музаев.

При этом, по сравнению с 2019 годом на 10% сократилось количество сдающих ЕГЭ выпускников.

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