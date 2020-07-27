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Общество

32 детей покусали клещи в Псковской области за неделю

В Псковской области за неделю в медучреждения обратились с укусами клещей 159 человек, из них 32 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По сравнению с многолетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей (2059 человек с начала сезона) снизилось на 35,6 %, а количество детей (654 человек с начала сезона) увеличилось на 6,5 %. По сравнению же с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 35,9 %, из них количество обратившихся детей снизилось на 13 %.

Первый случай присасывания клеща в 2020 году был зарегистрирован 19 февраля в Псковском районе.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1972 человек, в том числе 111 детей. Серопрофилактика проведена 3 детям.

Акарицидные обработки проведены на площади 102,2 гектара, план – 600 гектаров.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологических пунктах. 

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