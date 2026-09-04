Псковская Росгвардия предлагает заработать полмиллиона рублей за год

10:14, 04 сентября 2026, ПАИ

Региональное управление Росгвардии приглашает жителей Псковской области на службу в подразделениях вневедомственной охраны, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Вакансии имеются в отделах вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Дно, Гдове, Острове, Порхове, Пушкинских Горах, Новоржеве.

Удобный график работы, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск, возможность бесплатного получения высшего образования, компенсация за наём жилого помещения, денежное довольствие за первый год от 520 тысяч рублей.

Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (8112) 75-47-67.