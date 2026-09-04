Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская Росгвардия предлагает заработать полмиллиона рублей за год

Региональное управление Росгвардии приглашает жителей Псковской области на службу в подразделениях вневедомственной охраны, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Вакансии имеются в отделах вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Дно, Гдове, Острове, Порхове, Пушкинских Горах, Новоржеве.

Удобный график работы, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск, возможность бесплатного получения высшего образования, компенсация за наём жилого помещения, денежное довольствие за первый год от 520 тысяч рублей.

Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (8112) 75-47-67.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 сентября 2026

Более 800 мигрантов прошли адаптационный курс в Псковской области
04 сентября 2026

Глава Псковского округа проверила благоустройство на острове Залита
04 сентября 2026

Психолог: Поступление в вуз не должно становиться главной темой разговоров с подростком
04 сентября 2026

Празднование Дня партизанской славы в Новоржевском районе перенесли из-за погоды
04 сентября 2026

Трещину на стыке труб устранили у школы №24 в Пскове
04 сентября 2026

Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению ОРВИ у детей
04 сентября 2026

Белая цапля поселилась в одном из парков Опочки
04 сентября 2026

В Псковской области вторые сутки подряд не происходит ни одного пожара

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...