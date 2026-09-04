У школ Пскова инспекторы напоминают детям о правилах дорожного движения

10:10, 04 сентября 2026, ПАИ

В первую неделю нового учебного года в Пскове сотрудники Госавтоинспекции проводят усиленные мероприятия по обеспечению безопасности детей вблизи образовательных учреждений. Работа проходит в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Особое внимание инспекторы уделяют пешеходным переходам, которыми школьники ежедневно пользуются по пути в образовательные учреждения и обратно.

В обеспечении безопасности юных участников дорожного движения сотрудникам Госавтоинспекции помогают представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области, Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», а также сотрудники 28-й Военной автомобильной инспекции.

Школьникам напоминают основные правила безопасного поведения на дороге, вручают тематические памятки и световозвращающие элементы. Такие аксессуары помогают водителям своевременно заметить пешехода в темное время суток и при недостаточной видимости.

Госавтоинспекция призывает родителей еще раз обсудить с детьми правила перехода проезжей части и безопасного поведения возле дорог. Водителей просят быть особенно внимательными и снижать скорость у школ и других образовательных учреждений.