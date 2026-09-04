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Общество

Всероссийская акция «Сокровища русского языка» начнётся 10 сентября

Всероссийская акция «Сокровища русского языка» пройдет в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» с 10 сентября по 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Главная задача акции – привить подрастающему поколению искренний интерес к изучению русского языка и открыть для молодежи все богатство русского слова, напомнив о его ключевой роли в сохранении нашего культурного кода.

«Русский язык, уникальный по своей меткости, яркости и выразительности, объединяет все народы нашей великой страны, он является основой нашей национальной идентичности и богатейшим наследием. Участвуя в акции, ребята смогут расширить свой кругозор и проследить живую связь языка с отечественной культурой и историей», – отметила статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании, для этого им необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций:

«Актерское мастерство» – записать видеоролик с прочтением наизусть любого литературного произведения (или отрывка), посвященного русскому языку;

«Головоломка» – придумать собственную лингвистическую загадку или иное задание на смекалку (ребус, головоломку, шараду), связанное с русским языком (с ответами);

«Авторское произведение» – написать собственное литературное произведение, посвященное русскому языку (поэзия или проза).

Для участия необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников. РФ» с 10 сентября по 15 октября 2026 года включительно.

По итогам акции эксперты выберут 100 наиболее интересных работ. Победители будут опубликованы 18 ноября 2026 года на портале «Культурадляшкольников. РФ».

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