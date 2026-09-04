В Псковской области вторые сутки подряд не происходит ни одного пожара

10:48, 04 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области вторые сутки подряд не происходит ни одного пожара, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сотрудники МЧС поблагодарили жителей региона за ответственное отношение к правилам пожарной безопасности.

В ведомстве также напомнили о необходимости проверять газ и электричество при выходе из квартиры, соблюдать правила пожарной безопасности и следить за детьми.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости следить за состоянием электрооборудования и электропроводки, а также рекомендует установить в жилье автономный пожарный извещатель для раннего обнаружения возгорания. В ведомстве подчеркнули: «Безопасность начинается с тебя».