Диктант на языках народов России пройдёт 8 сентября

10:36, 04 сентября 2026, ПАИ

Всероссийский диктант «Россия – дом народов» на языках народов России проводят Дом народов России и интернет-энциклопедия «Рувики» при поддержке ФАДН России, Института языкознания РАН и Фонда «Тотальный диктант». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Диктант приурочен ко Дню языков народов России – 8 сентября. В 2026 году тема диктанта посвящена проведению Года единства народов России, в связи с чем важнейшими задачами проекта выступают популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации, языков с официальным статусом (в том числе языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) и иных языков, а также укрепление гражданского мира и согласия.

Диктант пройдет в очном и онлайн-формате. Для участия в формате онлайн необходимо в день написания зарегистрироваться на сайте, выбрать язык и следовать инструкции.

Возможность написать диктант онлайн предусмотрена для следующих языков (языки, представленные в «Рувики»): алтайский, башкирский, бурятский, вепсский, ингушский, калмыцкий, карельский, коми, коми-пермяцкий, марийский (горный), марийский (луговой), мокшанский, русский, татарский, тувинский, удмуртский, хакасский, чеченский, чувашский, эрзянский, якутский.