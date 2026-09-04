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Общество

Дополнительные дни сдачи экзаменов проходят в Псковской области

Дополнительные дни сдачи ОГЭ и ЕГЭ проходят в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном министерстве образования.

Фото здесь и далее: министерство образования Псковской области

Экзамены проводятся для обучающихся, которые не справились с испытаниями в основные дни проведения или не смогли принять участие в экзаменации по причине болезни, пояснили в министерстве.

Сегодня, 4 сентября, в регионе шестеро школьников сдают ЕГЭ по русскому языку. Пункты проведения организованы на площадке средней школы № 7 имени В. Н. Пушкарева Островского района и вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1 города Пскова.

Организацию проведения ЕГЭ в Пскове проконтролировал министр образования Псковской области Александр Сорокин.

«Несмотря на то что экзамены в дополнительные дни сдаёт небольшое количество ребят, в пунктах соблюдаются все требования проведения испытаний. Наша главная задача – обеспечить комфортные условия при строгом соблюдении порядка проведения», – подчеркнул он.

Отмечается, что официальный день объявления результатов по русскому языку – не позднее 15 сентября.

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