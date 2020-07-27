Выставка «Федор Федорович Тютчев. Офицер и писатель» откроется в печорском музее 28 июля

22:11, 27 июля 2020, ПАИ

28 июля в Музее истории города Печоры откроется выставка «Федор Федорович Тютчев. Офицер и писатель». Как сообщается в соцсетях Изборского музея-заповедника, это уже второй выставочный проект Государственного музея-заповедника «Изборск» совместно с Государственным мемориальным историко-литературным музеем-заповедником Ф.И. Тютчева «Овстуг».

Федор Фёдорович Тютчев - профессиональный военный, отдавший службе 35 лет своей жизни, талантливый писатель, человек очень непростой судьбы, старший сын поэта Федора Ивановича Тютчева.

Служил большую часть жизни в Отдельном корпусе пограничной стражи, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Военная карьера во многом определила темы его литературных произведений. Рассказы и повести из быта русской армии пользовались должным признанием и популярностью. Долгие годы Ф.Ф. Тютчев сотрудничал со столичными газетами и журналами, в которых публиковались его прозаические произведения и фронтовая корреспонденция.

Выставочный проект познакомит посетителей с боевым и творческим наследием сына великого поэта: иллюстрации прижизненных изданий, ставшие давно библиографической редкостью, иллюстрации книг прозы Ф.Ф. Тютчева, вышедшие в свет в последние десятилетия, семейные фотографии.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Музей располагается по адресу: Печоры, улица Международная, 6. Телефон: 8 (81148) 2-30-77.