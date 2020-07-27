Вьетнам объявил о вспышке агрессивной формы коронавируса

22:21, 27 июля 2020, ПАИ

Власти Вьетнама объявили о новой вспышке более агрессивной формы коронавируса, специалисты пытаются выяснить источник инфекции, пишет «Интерфакс».

«За прошедшие выходные четыре жителя Дананга показали положительные результаты на COVID-19 впервые в стране за более чем три месяца. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, поскольку им нужны аппараты ИВЛ», - говорится на официальном портале правительства страны.

Обследования показали, что пациенты больны новым типом коронавируса, который более заразен и быстрее приводит к тяжелому состоянию. Власти страны направили лучших медиков в Дананг, чтобы помочь городу сдержать вспышку инфекции и как можно скорее выявить ее источник.

Дананг — один из крупнейших городов Вьетнама, популярный у туристов.

В Роспотребнадзоре же заявили, что эксперты проанализируют информацию о новом типе коронавируса из Вьетнама, ее детально изучат после публикации полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.