49 псковичей выздоровели после коронавируса за сутки

23:00, 27 июля 2020, ПАИ

В Псковской области число пациентов, выздоровевших после коронавируса, почти в четыре раза превысило количество новых случаев инфицирования. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«За последние сутки +13 новых случаев (+0 в активных очагах) при +49 выздоровевших. При этом, к сожалению, добавился ещё один умерший, а по итогам прошлой недели зафиксирован прирост числа заболевших более чем на 15%», - сообщил глава региона.

Общее число заболевших в регионе достигло 3646, выздоровели 2502 человека, жертвами коронавирусной инфекции стали 52 человека.

«Такая тенденция настораживает – особенно сейчас, когда экономика требует перехода на третий этап снятия противовирусных ограничений», - предостерег Михаил Ведерников и призвал жителей области внимательнее относиться к требованиям Роспотребнадзора и сосредоточить все усилия на защите своего здоровья и безопасности окружающих