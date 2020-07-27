В Псковской области прирост новых случаев коронавируса за неделю составил 15%

22:49, 27 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за прошедшую неделю зафиксирован прирост числа заболевших коронавирусом более чем на 15%. «Такая тенденция настораживает – особенно сейчас, когда экономика требует перехода на третий этап снятия противовирусных ограничений», - прокомментировал ситуацию с коронавирусом губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 13 новых случаев заражения коронавирусом, при этом еще 49 человек выздоровели. В активных очагах прирост инфицированных нулевой.

Глава региона призвал жителей внимательнее относиться к требованиям Роспотребнадзора и призвал сосредоточить все усилия на защите своего здоровья и безопасности окружающих. «Сейчас многие поверили в окончательную победу над COVID-19 и начали игнорировать санитарные требования. Друзья, расслабляться рано», - призвал Михаил Ведерников.

В Псковской области за все время зарегистрировано 3646 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2502 человека, умерли – 52.