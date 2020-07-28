Минфин предложил передавать полученные незаконно деньги в ПФР

07:22, 28 июля 2020, ПАИ

В ПФР предложили передавать полученные незаконно деньги. О подготовке соответствующих поправок в Гражданский и Бюджетный кодексы рассказали в Минфине, пишет газета «Известия».

В Гражданский кодекс вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, но и денежные средства в случае отсутствия доказательств законности их получения.

Законопроект внесен в правительство. Новые нормы могут вступить в силу уже в декабре текущего года. При этом не уточняется, кто именно будет осуществлять проверки законности получения средств.

В большинстве фракций Госдумы инициативу Минфина готовы поддержать в связи с дефицитом средств Пенсионного фонда и падением его доходов.