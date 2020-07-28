Тюменские учёные создали систему для анализа цифрового следа студентов

08:06, 28 июля 2020, ПАИ

Систему для анализа цифрового следа студентов создали тюменские учёные. Авторов поддержал Российский фонд фундаментальных исследований, пишет газета «Известия».

В Тюменском государственном университете разработали метод определения профпригодности студента по его цифровому следу.

Цифровой след будут извлекать из текстов курсовых, дипломных работ, с тематических сайтов, а также из специальных программ, применяемых в процессе обучения студентов. Полученные данные сравнят с описанием вакансий, которые публикуют компании. Таким образом можно выявить, насколько выпускники подходят под требования потенциального работодателя.

Сбор цифрового следа может происходить на протяжении всего обучения. При этом его можно расширять на основе данных соцсетей студента.

Данный метод опробовали на местных студентах-программистах. Результаты показали, что 69 % из них имеют представление о будущей работе, а 19 % имеют опыт. Только 12 % уверенно владеют необходимой базой знаний и умений.