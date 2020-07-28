День крещения Руси отмечается 28 июля

08:27, 28 июля 2020, ПАИ

28 июля отмечается День крещения Руси. В этот день в храмах РПЦ совершают богослужения по чину великого праздника и проводят особые молебны, пишет ТАСС.

Русская православная церковь 28 июля (по старому стилю - 15 июля) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке. В этот день в России отмечается День крещения Руси.

По благословению святейшего патриарха Кирилла в этот день надлежит ежегодно совершать торжественные богослужения во всех храмах Русской православной церкви с совершением по окончании литургии молебна по особому чину.

В полдень во всех храмах РПЦ в честь праздника будут звонить колокола.