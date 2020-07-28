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Общество

День крещения Руси отмечается 28 июля

Фото Дарьи Хватковой.

28 июля отмечается День крещения Руси. В этот день в храмах РПЦ совершают богослужения по чину великого праздника и проводят особые молебны, пишет ТАСС.

Русская православная церковь 28 июля (по старому стилю - 15 июля) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке. В этот день в России отмечается День крещения Руси.

По благословению святейшего патриарха Кирилла в этот день надлежит ежегодно совершать торжественные богослужения во всех храмах Русской православной церкви с совершением по окончании литургии молебна по особому чину.

В полдень во всех храмах РПЦ в честь праздника будут звонить колокола.

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