0
09:41
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
09:30
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
17:12
ВИДЕО: В Великих Луках на пешеходном переходе сбили десятилетнюю девочку
16:49
20 тысяч рублей предлагает псковский блогер за информацию о разграбивших его пасеку
14:59
Больных африканской чумой свиней в Куньинском районе захоронили не по правилам
13:49
В Великих Луках джип сбил ребёнка на пешеходном переходе
12:28
Псковская полиция ищет очевидцев наезда самосвала на велосипедиста
Еще новости
Происшествия

Жителя Печор осудят за избиение полицейского

 

За избиение полицейского осудят жителя Печор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

3 апреля текущего года обвиняемый находился возле дома № 19 на улице Проценко, когда публично оскорбил участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Печорский», а затем ударил ногой по телу и конечностям потерпевшего.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
28 июля 2020
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
28 июля 2020
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
ВИДЕО: В Великих Луках на пешеходном переходе сбили десятилетнюю девочку
27 июля 2020
ВИДЕО: В Великих Луках на пешеходном переходе сбили десятилетнюю девочку
20 тысяч рублей предлагает псковский блогер за информацию о разграбивших его пасеку
27 июля 2020
20 тысяч рублей предлагает псковский блогер за информацию о разграбивших его пасеку
Больных африканской чумой свиней в Куньинском районе захоронили не по правилам
27 июля 2020
Больных африканской чумой свиней в Куньинском районе захоронили не по правилам
В Великих Луках джип сбил ребёнка на пешеходном переходе
27 июля 2020
В Великих Луках джип сбил ребёнка на пешеходном переходе
Псковская полиция ищет очевидцев наезда самосвала на велосипедиста
27 июля 2020
Псковская полиция ищет очевидцев наезда самосвала на велосипедиста
Два месяца разыскивают псковича, ушедшего из областной больницы
27 июля 2020
Два месяца разыскивают псковича, ушедшего из областной больницы

Идет загрузка...