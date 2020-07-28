Жителя Печор осудят за избиение полицейского

09:06, 28 июля 2020, ПАИ

За избиение полицейского осудят жителя Печор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

3 апреля текущего года обвиняемый находился возле дома № 19 на улице Проценко, когда публично оскорбил участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Печорский», а затем ударил ногой по телу и конечностям потерпевшего.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.