740 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

09:02, 28 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 740 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на четыре человека. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 117 случаев), на третьем – Псковский район (291 случай).

Всего в Псковской области зарегистрировано 3 646 случаев заражения коронавирусом, 2 502 человека выздоровело, 52 – умерло.