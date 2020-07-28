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Общество

260 тонн запрещённых товаров изъято в России за полгода

С января по июнь 2020 года сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота 260 тонн запрещённой к ввозу продукции и товаров без маркировки, пишет газета «Известия».

Всего же за шесть лет санкций Роспотребнадзор изъял около 1,3 тысячи тонн подобной продукции и ещё более 2,9 тысячи тонн были остановлены на границе. За это время нарушителям эмбарго было выписано штрафов почти на 1 млрд рублей.

Кроме того, специалисты другой службы – Россельхознадзора – за первое полугодие 2020 года выявили и уничтожили 1,7 тысячи тонн запрещенной к ввозу растительной и животноводческой продукции. За аналогичный период прошлого года было изъято и уничтожено в 2,5 раза больше такой продукции – 4,4 тысячи тонн.

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