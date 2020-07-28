0
10:32
10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
10:30
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
10:13
Грозы надвигаются на Псковскую область
09:43
Август в Псковской области будет теплее нормы
09:41
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
09:34
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
09:30
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
Еще новости
Общество

Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки

Фото Дарьи Хватковой.

Электронные трудовые книжки отказались заводить две трети россиян. Решили оставить бумажные трудовые книжки в основном люди старше 60 лет и жители сёл и деревень, пишет РБК.

Большинство россиян предпочли бы оставить себе бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной версии документа, свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМом. Выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63 % респондентов, перейти на «цифру» намерены 30 %.

Среди всех продолжающих работать участников опроса расставаться с бумажной трудовой не хотят 56 %, хотят — 29 %, а еще 6 % уже завели себе электронный документ.

Больше всего сторонников цифровой версии среди молодежи в возрасте 18–24 лет (51 %) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (36 %), больше всего консерваторов среди тех, кому уже за 60 (68 %) и жителей сёл и деревень (68 %).

Недостатками цифровой трудовой книжки россияне считают угрозу потери данных из-за сбоев и утечки данных. Кроме того, респонденты уверены, что электронный вариант может быть неудобен в использовании из-за отсутствия интернета или электроэнергии.

В то же время почти четверть участников опроса (23 %) выразили уверенность в том, что в бумажной трудовой книжке нет необходимости, ведь в электронном формате все данные надёжно сохранены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
28 июля 2020
10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
28 июля 2020
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Грозы надвигаются на Псковскую область
28 июля 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область
Август в Псковской области будет теплее нормы
28 июля 2020
Август в Псковской области будет теплее нормы
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
28 июля 2020
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
28 июля 2020
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
28 июля 2020
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
28 июля 2020
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Идет загрузка...