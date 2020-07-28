Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки

09:34, 28 июля 2020, ПАИ

Электронные трудовые книжки отказались заводить две трети россиян. Решили оставить бумажные трудовые книжки в основном люди старше 60 лет и жители сёл и деревень, пишет РБК.

Большинство россиян предпочли бы оставить себе бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной версии документа, свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМом. Выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63 % респондентов, перейти на «цифру» намерены 30 %.

Среди всех продолжающих работать участников опроса расставаться с бумажной трудовой не хотят 56 %, хотят — 29 %, а еще 6 % уже завели себе электронный документ.

Больше всего сторонников цифровой версии среди молодежи в возрасте 18–24 лет (51 %) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (36 %), больше всего консерваторов среди тех, кому уже за 60 (68 %) и жителей сёл и деревень (68 %).

Недостатками цифровой трудовой книжки россияне считают угрозу потери данных из-за сбоев и утечки данных. Кроме того, респонденты уверены, что электронный вариант может быть неудобен в использовании из-за отсутствия интернета или электроэнергии.

В то же время почти четверть участников опроса (23 %) выразили уверенность в том, что в бумажной трудовой книжке нет необходимости, ведь в электронном формате все данные надёжно сохранены.