Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
В список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 вошла Псковская область. Такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Псковская область заняла пятое место в рейтинге субъектов с наименьшими темпами прироста новых случаев коронавируса за сутки с показателем 0,4 %.
Первое место в рейтинге занял Чукотский автономный округ с показателем 0 %. Вторую строчку заняла Республика Калмыкия (0,1 %), третью – Московская и Липецкая области (0,2 %).