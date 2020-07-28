«Маша и Медведь» вошёл в пятёрку любимых детских мультфильмов в мире

09:58, 28 июля 2020, ПАИ

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» попал в топ-5 самых любимых детских развлекательных брендов в мире. Это показало исследование международной компании Kidz Global, пишет РИА Новости.

Опрос провели в апреле 2020 года, в нем поучаствовало 60 тысяч респондентов из 43 стран.

Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку лидеров в мире (для аудитории девочек от 0 до 6 лет), в Латинской Америке (для аудитории мальчиков и девочек от 0 до 6 лет) и в Европе (для аудитории мальчиков и девочек от 0 до 6 лет).

«Маша и Медведь» переведен на 39 языков мира, этот российский мультсериал удостоен четырех бриллиантовых «кнопок» - наград от YouTube. Количество подписчиков на каналах мультфильма превышает отметку в 10 миллионов.