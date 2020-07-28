Грозы надвигаются на Псковскую область

10:13, 28 июля 2020, ПАИ

28 июля в Псковской области снова пройдут ливни с грозами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Сегодня, 28 июля, начиная с периода 12:00 – 15:00 по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни», – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, погода в августе в Псковской области будет теплее нормы. Днём воздух будет прогреваться до +29 градусов, ночью – до +14.