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Общество

Грозы надвигаются на Псковскую область

Фото Юрия Яковлева.

28 июля в Псковской области снова пройдут ливни с грозами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Сегодня, 28 июля, начиная с периода 12:00 – 15:00 по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни», – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, погода в августе в Псковской области будет теплее нормы. Днём воздух будет прогреваться до +29 градусов, ночью – до +14. 

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