С 3 августа Великолукская больница перестаёт быть COVID-центром

10:14, 28 июля 2020, ПАИ

В Великолукской межрайонной больнице не осталось пациентов с коронавирусом, все они переведены в псковский COVID-центр или выписаны после выздоровления. С 3 августа больница начнет работать в штатном режиме. Об этом заявил и. о. главного врача медучреждения Роман Керимов, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

Руководитель больницы сообщил, что в учреждении находятся 20 пациентов с внебольничной пневмонией, которых смогут выписать до конца недели. Таким образом, с понедельника великолукская больница сможет вернуться к обычному режиму работы.

При этом в приемных отделениях пока что останется зонирование, так как при поступлении пациента невозможно сразу определить, есть ли у него коронавирус. Обсервационные койки в связи с этим в больнице будут предусмотрены.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко положительно высказалась о таком решении.