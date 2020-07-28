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Общество

Помещение для ангиографа в Великих Луках отремонтируют до 15 сентября

До 15 сентября отремонтируют помещение для ангиографа в Великих Луках. Об этом заявила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, передаёт корреспондент «Великолукской правды. Новости».

«Это важное событие для города, - отметила Вера Емельянова. – Ангиографическая установка – это шаг в реальные изменения качества оказания помощи».

Первый заместитель губернатора также добавила, что это позволит не возить пациентов в Псков из Великих Лук.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что будет два отделения и два аппарата.

«Один аппарат будет современный, для проведения определённых манипуляций и оперативного лечения», - добавила Гаращенко.

Вера Емельянова отметила, что, несмотря на сложные условия, связанные с пандемией, все работы идут по графику.

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