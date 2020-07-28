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Пропавшего в октябре псковича продолжают искать полицейские

Пропавшего без вести 45-летнего жителя Пскова Алексея Никандрова разыскивают полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Алексей Никандров пропал в октябре 2019 года на территории Пскова. Рост разыскиваемого около 172-175 сантиметров, сам он худощавого телосложения. У пропавшего овальное лицо, темные волосы, карие глаза, нос прямой, а губы тонкие.

Был одет в черную бейсболку, зимнюю черную куртку с красными полосками вдоль рукавов, рубашку, синие джинсы и темные кроссовки (размер обуви 42).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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