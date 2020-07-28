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Общество

ОПРОС: Ваши планы на отпуск и остаток лета?

 

Прошло две трети лета, несмотря на это впереди еще больше месяца для летнего отдыха, тем более что в августе синоптики обещают хорошую погоду.

Мы спросили  у псковичей и гостей города, как они проводят отпуск или планируют его провести.

Туристы из Москвы и Санкт-Петербурга считают, что отдых в Пскове увекательный и интересный.

Многие псковичи рады отдыху в своём родном городе,  планируют посетить Пушкинские Горы и другие живописные места родного края.

Молодые псковичи посетовали на то, что из-за  коронавируса не могут выехать для отдыха за границу, и поэтому будут  проводить каникулы с семьей в Псковской области.

Часть псковичей планируют посетить юг России: отправятся плавать и загорать в  Анапу, Сочи, Крым. Пляжный отдых наконец-то разрешили.

А для некоторых наступил тот самый момент, когда следует приложить все силы для развития и реализации самого себя.

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