0
14:24
Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках
14:18
Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса»
13:36
Ручная работа: как спасают от обрушения древний Псково-Печерский монастырь
13:24
Пётр Василевский: рестарт социальной гостиной Красного Креста дан в Пскове
12:55
Псковский и выборгский архивы готовят совместную выставку
12:20
Губернатор пообещал помочь великолучанам с ремонтом дома на улице Тенистой
12:17
Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ
Еще новости
Общество

Тротуар обустроят на Октябрьском проспекте вблизи нового великолукского медцентра

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Руководство строящейся инфекционной больницы в Великих Луках просит предусмотреть в бюджете 6 миллионов рублей на благоустройство тротуара на Октябрьском проспекте. Об этом главный врач медучреждения Анастасия Повторейко сказала губернатору Псковской области во время его выезда на строительную площадку 28 июля, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

В проект строительства больницы в этом году вошло асфальтирование дороги, организация парковки и обустройство двух остановочных комплексов, однако, по мнению Анастастии Повторейко, для обеспечения транспортной доступности центра необходимо проложить пешеходную зону от конечной остановки «Магистральная» к учреждению.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что уже в этом году можно выделить 700 тысяч рублей на проектные работы, а в следующем году предусмотреть 6 миллионов рублей на возведение тротуаров.

Как объяснил подрядчик, район, в котором строится новое медицинское учреждение, является промышленным, поэтому его преобразование требует значительных усилий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Остановка «Медицинский центр» появится в Великих Луках 5 395 жителей России заболели коронавирусом за сутки 10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 С 3 августа Великолукская больница перестаёт быть COVID-центром Более 10,2 млн человек в мире вылечились от коронавируса 1117 человек заболели коронавирусом в Пскове 740 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Более 260 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса 49 псковичей выздоровели после коронавируса за сутки
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках
28 июля 2020
Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках
Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса»
28 июля 2020
Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса»
Пётр Василевский: рестарт социальной гостиной Красного Креста дан в Пскове
28 июля 2020
Пётр Василевский: рестарт социальной гостиной Красного Креста дан в Пскове
Псковский и выборгский архивы готовят совместную выставку
28 июля 2020
Псковский и выборгский архивы готовят совместную выставку
Губернатор пообещал помочь великолучанам с ремонтом дома на улице Тенистой
28 июля 2020
Губернатор пообещал помочь великолучанам с ремонтом дома на улице Тенистой
Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ
28 июля 2020
Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ
Колокольный звон в праздник крещения Руси пройдёт во всех храмах Псковской епархии
28 июля 2020
Колокольный звон в праздник крещения Руси пройдёт во всех храмах Псковской епархии
ОПРОС: Ваши планы на отпуск и остаток лета?
28 июля 2020
ОПРОС: Ваши планы на отпуск и остаток лета?

Идет загрузка...