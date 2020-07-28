Тротуар обустроят на Октябрьском проспекте вблизи нового великолукского медцентра

11:50, 28 июля 2020, ПАИ

Руководство строящейся инфекционной больницы в Великих Луках просит предусмотреть в бюджете 6 миллионов рублей на благоустройство тротуара на Октябрьском проспекте. Об этом главный врач медучреждения Анастасия Повторейко сказала губернатору Псковской области во время его выезда на строительную площадку 28 июля, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

В проект строительства больницы в этом году вошло асфальтирование дороги, организация парковки и обустройство двух остановочных комплексов, однако, по мнению Анастастии Повторейко, для обеспечения транспортной доступности центра необходимо проложить пешеходную зону от конечной остановки «Магистральная» к учреждению.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что уже в этом году можно выделить 700 тысяч рублей на проектные работы, а в следующем году предусмотреть 6 миллионов рублей на возведение тротуаров.

Как объяснил подрядчик, район, в котором строится новое медицинское учреждение, является промышленным, поэтому его преобразование требует значительных усилий.