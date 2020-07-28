0
14:24
Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках
14:18
Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса»
13:36
Ручная работа: как спасают от обрушения древний Псково-Печерский монастырь
13:24
Пётр Василевский: рестарт социальной гостиной Красного Креста дан в Пскове
12:55
Псковский и выборгский архивы готовят совместную выставку
12:20
Губернатор пообещал помочь великолучанам с ремонтом дома на улице Тенистой
12:17
Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ
Еще новости
Общество

Через Псковскую область за выходные пропустили более 19 тонн сербских и белорусских ягод

Более 19 тонн сербских и белорусских ягод пропустили через Псковскую область за выходные. Свежие ягоды отправились в Санкт-Петербург, сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В минувшие выходные в фитосанитарных контрольных пунктах Убылинка и Долосцы, расположенных на российско-латвийском и российско-белорусском участках государственной границы в Псковской области, должностные лица территориального управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 19,3 тонны ягод.

Партии свежей ежевики, голубики, черники, земляники, крыжовника, красной и чёрной смородины следовали из Сербии и Республики Беларусь и предназначались для реализации на территории Санкт-Петербурга.

В ходе проверок не было выявлено нарушений, а продукция была допущена к дальнейшему следованию в адреса получателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках
28 июля 2020
Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках
Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса»
28 июля 2020
Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса»
Пётр Василевский: рестарт социальной гостиной Красного Креста дан в Пскове
28 июля 2020
Пётр Василевский: рестарт социальной гостиной Красного Креста дан в Пскове
Псковский и выборгский архивы готовят совместную выставку
28 июля 2020
Псковский и выборгский архивы готовят совместную выставку
Губернатор пообещал помочь великолучанам с ремонтом дома на улице Тенистой
28 июля 2020
Губернатор пообещал помочь великолучанам с ремонтом дома на улице Тенистой
Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ
28 июля 2020
Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ
Колокольный звон в праздник крещения Руси пройдёт во всех храмах Псковской епархии
28 июля 2020
Колокольный звон в праздник крещения Руси пройдёт во всех храмах Псковской епархии
ОПРОС: Ваши планы на отпуск и остаток лета?
28 июля 2020
ОПРОС: Ваши планы на отпуск и остаток лета?

Идет загрузка...