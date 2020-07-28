Через Псковскую область за выходные пропустили более 19 тонн сербских и белорусских ягод

11:54, 28 июля 2020, ПАИ

Более 19 тонн сербских и белорусских ягод пропустили через Псковскую область за выходные. Свежие ягоды отправились в Санкт-Петербург, сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В минувшие выходные в фитосанитарных контрольных пунктах Убылинка и Долосцы, расположенных на российско-латвийском и российско-белорусском участках государственной границы в Псковской области, должностные лица территориального управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 19,3 тонны ягод.

Партии свежей ежевики, голубики, черники, земляники, крыжовника, красной и чёрной смородины следовали из Сербии и Республики Беларусь и предназначались для реализации на территории Санкт-Петербурга.

В ходе проверок не было выявлено нарушений, а продукция была допущена к дальнейшему следованию в адреса получателей.